Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали шість ударів по Харківській області. Електрика відсутня у всьому регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону.
"У нас було два прильоти по Харкову, чотири прильоти по Чугуївському району", - заявив Синєгубов.
За його словами, все це об'єкти енергетичної інфраструктури.
"Наразі світла немає ані в Харкові, ані в жодному населеному пункті області", - додав очільник ОВА.
Нагадаємо, що сьогодні російські військові завдали ударів по Харкову. Місцеві мешканці повідомляють про зникнення електрики.
У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. У низці регіонів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
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