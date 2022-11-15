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Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область

Фото: Внаслідок обстрілів окупантів знеструмлена вся Харківська область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали шість ударів по Харківській області. Електрика відсутня у всьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону.

"У нас було два прильоти по Харкову, чотири прильоти по Чугуївському району", - заявив Синєгубов.

За його словами, все це об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Наразі світла немає ані в Харкові, ані в жодному населеному пункті області", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні російські військові завдали ударів по Харкову. Місцеві мешканці повідомляють про зникнення електрики.

У вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. У низці регіонів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

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Війна в Україніхарков