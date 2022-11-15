В результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область

Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли шесть ударов по Харьковской области. Электричество отсутствует во всем регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального телемарафона.
"У нас было два прилета по Харькову, четыре прилета по Чугуевскому району", - заявил Синегубов.
По его словам, это все объекты энергетической инфраструктуры.
"Сейчас света нет ни в Харькове, ни в одном населенном пункте области", - добавил глава ОВА.
Напомним, что сегодня российские военные нанесли удары по Харькову. Местные жители сообщают об исчезновении электричества.
Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В ряде регионов повреждены объекты критической инфраструктуры.
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