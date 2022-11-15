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В результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область

Фото: В результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли шесть ударов по Харьковской области. Электричество отсутствует во всем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального телемарафона.

"У нас было два прилета по Харькову, четыре прилета по Чугуевскому району", - заявил Синегубов.

По его словам, это все объекты энергетической инфраструктуры.

"Сейчас света нет ни в Харькове, ни в одном населенном пункте области", - добавил глава ОВА.

Напомним, что сегодня российские военные нанесли удары по Харькову. Местные жители сообщают об исчезновении электричества.

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В ряде регионов повреждены объекты критической инфраструктуры.

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