В результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область

Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли шесть ударов по Харьковской области. Электричество отсутствует во всем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального телемарафона.

"У нас было два прилета по Харькову, четыре прилета по Чугуевскому району", - заявил Синегубов.

По его словам, это все объекты энергетической инфраструктуры.

"Сейчас света нет ни в Харькове, ни в одном населенном пункте области", - добавил глава ОВА.