Внаслідок обстрілів Донецької області минулої доби загинули 2 людей, - ОВА
Минулої доби, 5 серпня, Російська Федерація завдала 16 ударів по мирному населенню Донецької області. Відомо про двох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.
"Поліція задокументувала 16 ворожих ударів по мирному населенню. Окупанти застосували керовані авіабомби "ФАБ-250", РСЗВ "Град", артилерію. Армія Росії атакувала 11 населених пунктів", - пише пресслужба.
Загалом було пошкоджено 32 цивільних об'єкти:
- 28 житлових будинків;
- школу;
- підприємство;
- автозаправну станцію;
- склад;
- гаражі;
- автомобілі.
Зокрема ворог скинув дві авіабомби на Нью-Йорк, внаслідок чого загинула людина, ще двоє отримали поранення. Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних будинків і 6 приватних, а також навчальний заклад.
"Ще один авіаудар керованою бомбою ворог завдав по Торському. Рашисти вщент зруйнували приватну оселю, під руїнами якої загинув чоловік", - додає поліція.
В Торецьку росіяни вдарили по автозаправці, люди не постраждали, а у Часовому Яру через артилерійські обстріли були пошкоджені 2 багатоквартирних будинки та 7 гаражів.
Обстріли Донецької області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.
Під час вчорашнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.
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