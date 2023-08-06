Внаслідок обстрілів Донецької області минулої доби загинули 2 людей, - ОВА

Минулої доби, 5 серпня, Російська Федерація завдала 16 ударів по мирному населенню Донецької області. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.

"Поліція задокументувала 16 ворожих ударів по мирному населенню. Окупанти застосували керовані авіабомби "ФАБ-250", РСЗВ "Град", артилерію. Армія Росії атакувала 11 населених пунктів", - пише пресслужба.

Загалом було пошкоджено 32 цивільних об'єкти:

28 житлових будинків;

школу;

підприємство;

автозаправну станцію;

склад;

гаражі;

автомобілі.

Зокрема ворог скинув дві авіабомби на Нью-Йорк, внаслідок чого загинула людина, ще двоє отримали поранення. Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних будинків і 6 приватних, а також навчальний заклад.

"Ще один авіаудар керованою бомбою ворог завдав по Торському. Рашисти вщент зруйнували приватну оселю, під руїнами якої загинув чоловік", - додає поліція.

В Торецьку росіяни вдарили по автозаправці, люди не постраждали, а у Часовому Яру через артилерійські обстріли були пошкоджені 2 багатоквартирних будинки та 7 гаражів.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Під час вчорашнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.