UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Внаслідок нічної атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач

Ілюстративне фото: пошкодження ліній електропередач (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 10 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Сили ППО збили над Черкаською областю дві ракети та близько десяти дронів.

Попри успішну роботу ППО, у Черкаській області зафіксовані наслідки для інфраструктури та приватного сектору.

У Золотоніському районі вибуховою хвилею пошкоджено п’ять будинків та автомобіль, зруйновано господарську споруду, загинули дві корови. Пожежу вдалося ліквідувати.

У Звенигородському районі уламками пошкоджено вікна в п’яти будівлях, а також лінію електропередач, яку вже відновлюють ремонтні бригади.

Травмованих серед цивільного населення немає. Обстеження території та ліквідація наслідків тривають.

Вибухи в Україні

Під час "Шахедної" атаки в ніч на 10 вересня вибухи лунали у Києві, Львові та Луцьку.

А вже близько шостої ранку Україна перебувала під масованою атакою крилатих ракет. Цього разу про вибухи монітори писали у Житомирі, Луцьку, Калушу та Вінничині.

Детально про наліт російських дронів на Польщу в ніч на 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів