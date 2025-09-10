Внаслідок нічної атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач

Вибухи в Україні

Під час "Шахедної" атаки в ніч на 10 вересня вибухи лунали у Києві, Львові та Луцьку.

А вже близько шостої ранку Україна перебувала під масованою атакою крилатих ракет. Цього разу про вибухи монітори писали у Житомирі, Луцьку, Калушу та Вінничині.

