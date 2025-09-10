В результате ночной атаки РФ в Черкасской области повреждена линия электропередач

Взрывы в Украине

Во время "Шахедной" атаки в ночь на 10 сентября взрывы раздавались в Киеве, Львове и Луцке.

А уже около шести утра Украина находилась под массированной атакой крылатых ракет. На этот раз о взрывах мониторы писали в Житомире, Луцке, Калуше и Винницкой области.

