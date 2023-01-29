Внаслідок масованого обстрілу Херсона троє людей загинули, ще шестеро постраждали

Повідомляється, що через російську атаку пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

"На цю годину відомо про 8 постраждалих через російські удари: троє людей загинули, пʼятеро - дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх потерпілих доставили до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу. Одна людина знаходиться в тяжкому стані", - сказано у повідомленні.

Серед постраждалих - медсестра, яка на момент обстрілу знаходилася в обласній лікарні. Жінку прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості.

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Херсонська ОВА опублікувала нові дані щодо обстрілу міста. Так, через атаку загинуло два чоловіки та жінка, а поранення отримали шестеро людей.

Під час обстрілу Херсонської обласної клінічної лікарні постраждали двоє людей - медсестра та працівниця буфету. Обидві жінки дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

РБК-Україна повідомляло, що Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, внаслідок чого постраждало багато людей.

До цього в МОЗ повідомили, що окупанти обстріляли Херсонську обласну клінічну лікарню, внаслідок чого медична сестра зазнала поранень.

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