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В результате массированного обстрела Херсона три человека погибли, еще шесть пострадали

Фото: в результате массированного обстрела Херсона три человека погибли, еще шесть пострадали (t.me/SobolevskyiYurii)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Херсона 29 января погибли три человека, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Сообщается, что из-за российской атаки поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.

"На данный момент известно о 8 пострадавших из-за российских ударов: три человека погибли, пятеро - получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Среди пострадавших - медсестра, которая на момент обстрела находилась в областной больнице. Женщину прооперировали, она получила ранение средней степени тяжести.

Обновлено

Херсонская ОВА опубликовала новые данные по обстрелу города. Так, из-за атаки погибли два мужчины и женщина, а ранения получили шесть человек.

Во время обстрела Херсонской областной клинической больницы пострадали два человека - медсестра и работница буфета. Обе женщины получили ранения средней степени тяжести.

РБК-Украина сообщало, что Херсон находился под массированным ударом вражеской артиллерии, в результате чего пострадали многие люди.

До этого в Минздраве сообщили, что оккупанты обстреляли Херсонскую областную клиническую больницу, в результате чего медицинская сестра получила ранения.

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