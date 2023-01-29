Росіяни масовано обстрілюють Херсон з артилерії, є жертви
Сьогодні, 29 січня, російська армія масовано обстрілює Херсон. Вже відомо про багато поранених та загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Херсон – під масованим ударом російської артилерії. Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - заявили в обласній військовій адміністрації.
Жителів закликали пройти до найближчого укриття чи залишитись вдома, користуючись правилом двох стін, проте наголосили, що в жодному разі не можна залишатись на вулиці.
"Детальніша інформація про наслідки обстрілів згодом", - додали в адміністрації.
Оновлено о 15:44
Як пише Херсонська міська рада, ворог безжально обстрілює місто. Перший обстріл відбувся біля опівночі. Внаслідок удару було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста.
Вдруге росіяни вдались до обстрілів близько о першій годині дня.
"Загалом станом на 14:00 було здійснено 7 обстрілів. Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється", - пише міська рада.
Нагадаємо, до цього в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що росіяни обстріляли херсонську обласну клінічну лікарню, в результаті чого було поранено медичну сестру.
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