Повідомляється, що станом на 10:49 зафіксовано чотири прильоти "Шахедів" по центру Сум. Через влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

Станом на 13:00 попередньо одна особа загинула та 16 постраждали, їм надали допомогу.

Постраждалим надали місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення. Також людям надають медичну та психологічну допомогу.

Фото: внаслідок атаки по Сумах 16 людей отримали поранення (t.me/Sumy_news_ODA)

У ДСНС повідомили, що російські атаки призвели до значних руйнувань в середмісті Сум. До місця подій негайно прибули рятувальники, які приступили до ліквідації наслідків.

Вони проводять розбір зруйнованих конструкцій, гасять відкриті осередки горіння та рятують людей.

Всього на місці події працює близько ста рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС України.

Фото: внаслідок атаки по Сумах 16 людей отримали поранення (t.me/dsns_telegram)

Атака на Суми

Під час повітряної тривоги у понеділок в Сумах пролунали вибухи. Міський голова Олександр Лисенко повідомив, що спрацювала ППО.

Через ворожу атаку у центрі Сум було пошкоджено житловий будинок. Пізніше в ОП повідомили, що одна людина загинула.

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