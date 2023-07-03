UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Внаслідок атаки по Сумах 16 людей отримали поранення

Фото: внаслідок атаки по Сумах 16 людей отримали поранення (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через російську атаку на Суми 3 липня одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Повідомляється, що станом на 10:49 зафіксовано чотири прильоти "Шахедів" по центру Сум. Через влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

Станом на 13:00 попередньо одна особа загинула та 16 постраждали, їм надали допомогу.

Постраждалим надали місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення. Також людям надають медичну та психологічну допомогу.

Фото: внаслідок атаки по Сумах 16 людей отримали поранення (t.me/Sumy_news_ODA)

У ДСНС повідомили, що російські атаки призвели до значних руйнувань в середмісті Сум. До місця подій негайно прибули рятувальники, які приступили до ліквідації наслідків.

Вони проводять розбір зруйнованих конструкцій, гасять відкриті осередки горіння та рятують людей.

Всього на місці події працює близько ста рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС України.

Фото: внаслідок атаки по Сумах 16 людей отримали поранення (t.me/dsns_telegram)

Атака на Суми

Під час повітряної тривоги у понеділок в Сумах пролунали вибухи. Міський голова Олександр Лисенко повідомив, що спрацювала ППО.

Через ворожу атаку у центрі Сум було пошкоджено житловий будинок. Пізніше в ОП повідомили, що одна людина загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьатака дронів