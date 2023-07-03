RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате атаки по Сумам 16 человек получили ранения

Фото: в результате атаки по Сумам 16 человек получили ранения (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за российской атаки на Сумы 3 июля один человек погиб, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сообщается, что по состоянию на 10:49 зафиксировано четыре прилета "Шахедов" по центру Сум. Из-за попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.

По состоянию на 13:00 один человек погиб и 16 пострадали, им оказали помощь.

Пострадавшим предоставили места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении. Также людям оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Фото: в результате атаки по Сумам 16 человек получили ранения (t.me/Sumy_news_ODA)

В ГСЧС сообщили, что российские атаки привели к значительным разрушениям в центре Сум. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации последствий.

Они производят разбор разрушенных конструкций, гасят открытые очаги горения и спасают людей.

Всего на месте происшествия работает около ста спасателей и 19 единиц техники ГСЧС Украины.

Фото: в результате атаки по Сумам 16 человек получили ранения (t.me/dsns_telegram)

Атака на Сумы

Во время воздушной тревоги в понедельник в Сумах раздались взрывы. Мэр Александр Лысенко сообщил, что сработало ПВО.

Из-за вражеской атаки в центре Сум был поврежден жилой дом. Позже в ОП сообщили, что один человек погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьатака дронов