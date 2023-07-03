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Через атаку дронів на Суми загинула людина

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Суми, Понеділок 03 липня 2023 13:13
Через атаку дронів на Суми загинула людина Ілюстративне фото: через атаку дронів на Суми загинула людина (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через атаку російських окупантів на Суми за допомогою безпілотників 3 липня загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа", - повідомив він.

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Заступник міського голови Сум Станіслав Поляков також повідомив "Суспільному", що внаслідок ворожої атаки є травмовані.

Фото: наслідки атаки на Суми (suspilne.media)

Атака на Суми

Сьогодні під час повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи. Мер міста Олександр Лисенко повідомив, що спрацювала ППО.

Пізніше стало відомо, що через атаку дронів у центрі Сум було пошкоджено житловий будинок.

У Повітряних силах зазначили, що окупанти могли атакувати місто за допомогою "Шахедів".

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Сумська область атака дронів Війна Росії проти України
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