Внаслідок атаки "Шахедами" Харківської області загинув чоловік: фото наслідків

Росіяни атакували безпілотниками Shahed Харківську область. Ворожі дрони вдарили по житловому району в Харкові та приватному будинку у селищі Великий Бурлук, загинув цивільний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Обстріл Харкова стався близько опівночі. Внаслідок удару безпілотника повністю згоріли два автомобіля, ще два пошкоджені вибуховою хвилею, також пошкоджені житлові будинки, гаражі.

Крім того, близько 00:10 сталося влучання, ймовірно БПЛА Shahed, у приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук.

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано. З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Харківської області (https://t.me/police_kh_region)

На місцях подій працюють усі профільні служби. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Повітряна атака на Україну

В Україні ввечері у п'ятницю, 1 березня, почали оголошувати сигнали повітряної тривоги у різних областях. Причиною стала чергова повітряна атака з боку російських загарбників, які запустили безпілотники типу "Шахед".

В ніч на 2 березня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт дрона в одному з районів міста, виникла пожежа.

Також росіяни атакували безпілотниками Одесу. В місті стався приліт по будинках, постраждали цивільні люди.

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