В результате атаки "Шахедами" Харьковской области погиб мужчина: фото последствий
Россияне атаковали беспилотниками Shahed Харьковскую область. Вражеские дроны ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук, погиб гражданский мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
Обстрел Харькова произошел около полуночи. В результате удара беспилотника полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной, также повреждены жилые дома, гаражи.
Кроме того, около 00:10 произошло попадание, вероятно БПЛА Shahed, в частное домовладение в поселке Великий Бурлук.
"В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину", - говорится в сообщении.
На местах событий работают все профильные службы. Следователи, криминалисты, взрывотехники собирают вещественные доказательства.
Следователи открыли уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Воздушная атака на Украину
В Украине вечером в пятницу, 1 марта, начали объявлять сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, которые запустили беспилотники типа "Шахед".
В ночь на 2 марта в Харькове во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Позже стало известно о прилете дрона в одном из районов города, возник пожар.
Также россияне атаковали беспилотниками Одессу. В городе зафиксирован прилет по домам, пострадали гражданские люди.
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