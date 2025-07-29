Внаслідок атаки РФ пошкоджено податкову на Сумщині: що відомо про наслідки

Атака на Україну

Нагдаємо, що атака на податкову в Сумській області відбулася на тлі нової хвилі масованих обстрілів України.

У ніч на 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Кам’янському Дніпропетровської області. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в регіоні.

Крім того, у Запорізькій області під обстріл потрапила виправна колонія. Внаслідок удару є загиблі та десятки поранених, зруйновані приміщення установи та пошкоджені навколишні будівлі.

За даними Повітряних сил, в ніч на 29 липня Росія застосувала проти України балістичні ракети "Іскандер-М" та дрони-камікадзе типу Shahed.

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