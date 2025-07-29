Внаслідок атаки РФ пошкоджено податкову на Сумщині: що відомо про наслідки

Сумська область зазнала чергової атаки з боку Росії. Пошкоджено приміщення пункту обслуговування платників податків ДПС у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух у Facebook.
В Державної податкової служби у Сумській області повідомили, що унаслідок обстрілу будівля зазнала пошкоджень - вибиті вікна та частково зруйновані робочі місця.
За попередніми даними, серед працівників ніхто не постраждав.
"Оперативно ліквідовуємо наслідки. Дякую податківцям Сумщини, які попри такі складні умови продовжують виконувати свою роботу та надавати послуги платникам", - зазначила Карнаух.
Нагдаємо, що атака на податкову в Сумській області відбулася на тлі нової хвилі масованих обстрілів України.
У ніч на 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Кам’янському Дніпропетровської області. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в регіоні.
Крім того, у Запорізькій області під обстріл потрапила виправна колонія. Внаслідок удару є загиблі та десятки поранених, зруйновані приміщення установи та пошкоджені навколишні будівлі.
За даними Повітряних сил, в ніч на 29 липня Росія застосувала проти України балістичні ракети "Іскандер-М" та дрони-камікадзе типу Shahed.
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