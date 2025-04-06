Внаслідок атаки РФ в Києві пошкоджено офіс телеканалу Freeдом і не тільки

Атака РФ на Київ

Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня, російські війська на тлі атаки дронів, обстріляли Україну ще й балістикою.

У більшості регіонів було оголошено тривогу з цієї причини, а в Києві гриміли сильні вибухи.

Водночас, починаючи з вечора 5 квітня Росія випустила по Україні 23 ракети і 109 дронів. Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву і не тільки, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, рятувальники ліквідували пожежі в Оболонському та Дарницькому районах. Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

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