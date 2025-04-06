В результате атаки РФ в Киеве поврежден офис телеканала Freeдом и не только

Атака РФ на Киев

Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, российские войска на фоне атаки дронов, обстреляли Украину еще и баллистикой.

В большинстве регионов была объявлена тревога по этой причине, а в Киеве гремели сильные взрывы.

В то же время, начиная с вечера 5 апреля Россия выпустила по Украине 23 ракеты и 109 дронов. Подробнее о последствиях атаки РФ по Киеву и не только, читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, спасатели ликвидировали пожары в Оболонском и Дарницком районах. Продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.

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