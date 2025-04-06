Як виглядають зруйнований бізнес-центр і склади після атаки на Київ: з'явилися фото

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Київ балістикою. Одна людина загинула, ще троє постраждали, є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фото наслідків, які публікують ДСНС, МВС України та голова Київської міської військової адміністрації (КМВA) Тимура Ткаченка.

Як розповів Ткаченко, внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва.

Уточнимо, що троє людей постраждали в Дарницькому районі. Чоловік загинув там же, потрапивши в район епіцентру вибуху.

Рятувальники ліквідували пожежі в Оболонському та Дарницькому районах. Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

"Київ. Унаслідок ворожої атаки на столицю 1 людина загинула, 3 постраждали", - пишуть правоохоронці.

Атака РФ на Київ

Рано вранці в неділю, 6 квітня, російські війська на тлі атаки дронів, обстріляли Україну ще й балістикою.

У більшості регіонів було оголошено тривогу з цієї причини, а в Києві гриміли сильні вибухи.

Уточнимо, що загалом, починаючи з вечора 5 квітня Росія випустила по Україні 23 ракети і 109 дронів. Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву і не тільки, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, остання комбінована атака РФ із застосуванням "Калібрів" і балістики була місяць тому, 7 березня. А Київ балістичними ракетами окупанти атакували близько двох місяців тому, 12 лютого.

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