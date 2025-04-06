Внаслідок атаки РФ в Києві пошкоджено офіс телеканалу Freeдом і не тільки

Російські війська атакували офіси українських і міжнародних медіа в Києві. Пошкоджено будівлю та автівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Freeдом.

Поруч із будівлею утворилась велика вирва. Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, тривають слідчі дії.

У бізнес-центрі, де знаходилися редакції, зруйновано три верхні поверхи, а нижні - серйозно пошкоджені та непридатні до роботи.

Під час атаки були значно пошкоджені фасади офісного будівлі, а також автомобілі, припарковані поблизу.

Цієї ночі російські війська здійснили нову атаку на канали українського іновещання Freeдом та "Дім", а також міжнародну редакцію, що включає UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Portuguеs.

Атака РФ на Київ

Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня, російські війська на тлі атаки дронів, обстріляли Україну ще й балістикою.

У більшості регіонів було оголошено тривогу з цієї причини, а в Києві гриміли сильні вибухи.

Водночас, починаючи з вечора 5 квітня Росія випустила по Україні 23 ракети і 109 дронів. Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву і не тільки, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, рятувальники ліквідували пожежі в Оболонському та Дарницькому районах. Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

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