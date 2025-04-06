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В результате атаки РФ в Киеве поврежден офис телеканала Freeдом и не только

Воскресенье 06 апреля 2025 13:05
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В результате атаки РФ в Киеве поврежден офис телеканала Freeдом и не только Фото: В результате атаки РФ в Киеве повреждены офисы СМИ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска атаковали офисы украинских и международных медиа в Киеве. Повреждено здание и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Freeдом.

Этой ночью российские войска совершили новую атаку на каналы украинского иновещания Freeдом и "Дом", а также международную редакцию, включающую UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Portuguеs.

Во время атаки были значительно повреждены фасады офисного здания, а также автомобили, припаркованные поблизости.

В бизнес-центре, где находились редакции, разрушены три верхних этажа, а нижние - серьезно повреждены и непригодны к работе.

Рядом со зданием образовалась большая воронка. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС, продолжаются следственные действия.

Атака РФ на Киев

Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, российские войска на фоне атаки дронов, обстреляли Украину еще и баллистикой.

В большинстве регионов была объявлена тревога по этой причине, а в Киеве гремели сильные взрывы.

В то же время, начиная с вечера 5 апреля Россия выпустила по Украине 23 ракеты и 109 дронов. Подробнее о последствиях атаки РФ по Киеву и не только, читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, спасатели ликвидировали пожары в Оболонском и Дарницком районах. Продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.

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