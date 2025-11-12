Внаслідок атаки РФ у Харкові згоріли книжки Симоненка, Іздрика, Кідрука та інших авторів

Серед знищених видань - збірка поезій Василя Симоненка, книги Юрія Іздрика "Ліниві і ніжні", Радомира Мокрика "Бунт проти імперії: українські шістдесятники", Миколи Вінграновського "На срібнім березі", а також романи "Життя з чистого аркуша" Аманди Прауз і "Де немає Бога" Макса Кідрука.

Внаслідок удару РФ у Харкові згоріли книги українських авторів (фото: "Суспільне Харків"/Вікторія Якименко)

Керівник підприємства вантажу Денис Шеліхов зазначив, що зараз оцінюють масштаби збитків, однак компанія планує продовжувати роботу.