Внаслідок атаки РФ у Харкові згоріли книжки Симоненка, Іздрика, Кідрука та інших авторів

У Харкові вранці 12 листопада російські безпілотники влучили по приватному підприємству, що займається перевезеннями. Внаслідок атаки згоріла палета з книжками кількох українських видавництв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Серед знищених видань - збірка поезій Василя Симоненка, книги Юрія Іздрика "Ліниві і ніжні", Радомира Мокрика "Бунт проти імперії: українські шістдесятники", Миколи Вінграновського "На срібнім березі", а також романи "Життя з чистого аркуша" Аманди Прауз і "Де немає Бога" Макса Кідрука.
Внаслідок удару РФ у Харкові згоріли книги українських авторів (фото: "Суспільне Харків"/Вікторія Якименко)
Керівник підприємства вантажу Денис Шеліхов зазначив, що зараз оцінюють масштаби збитків, однак компанія планує продовжувати роботу.
Раніше РБК-Україна писало, що російські війська вранці 12 листопада атакували Харків ударними дронами "Герань-2". Унаслідок влучань по Холодногірському району постраждали п’ятеро людей, пошкоджено цивільне підприємство та житлові будинки, виникли пожежі. Також під удар потрапили склади логістичної компанії SAT. Рятувальники визволили двох людей із заблокованих квартир, ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо, Харків продовжує зазнавати обстрілів з боку російських військ, які застосовують керовані авіабомби, ракети та ударні дрони. Унаслідок атак регулярно пошкоджується цивільна й промислова інфраструктура, є постраждалі серед мирного населення. Днями через масовану атаку дронів один із районів міста залишився без світла - понад 20 тисяч людей були знеструмлені. Окупанти також зруйнували дві трансформаторні підстанції, що живили Харків.