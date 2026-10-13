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Внаслідок атаки реактивних БпЛА на Львівщині зруйновано приватні будинки (фото)

13:37 13.10.2026 Вт
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У Львівській області згорів будинок лікаря (facebook.com/1tmolviv)

Російські реактивні безпілотники завдали удару по селах і приватних будинках у Львівській області. Внаслідок атаки в селі Муроване згорів будинок лікаря Першого медичного об'єднання Львова Юрія Маголи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового та Перше медичне об'єднання Львова.

Що відомо про зруйнований будинок

За словами Садового, родина лікаря дивом залишилася живою, але втратила дім. Колеги вже об'єднуються, щоб підтримати сім'ю, а місто також долучиться до допомоги.

Як повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова, удар стався в ніч на 13 жовтня. Під час повітряної тривоги в Мурованому Львівського району впали уламки ворожого безпілотника. Через це спалахнула пожежа, яка пошкодила кілька житлових будинків та автомобілів.

Знищені внаслідок атаки БпЛА будинки у Львівській області (фото: Перше медичне об'єднання Львова)

Юрій Магола, уролог Лікарні Святого Пантелеймона, на момент удару перебував удома. Унаслідок влучання було знесено дах, обвалилися стіни та перекриття другого поверху. Будинок став непридатним для проживання, а вогонь повністю знищив два автомобілі родини.

Сам лікар зміг вибратися з палаючого будинку через вікно. Він отримав опік руки, але серйозних травм не зазнав. Його дружина та діти не постраждали, оскільки напередодні чоловік відвіз їх до родичів.

Що відомо про атаки на Львів

Міський голова зазначив, що це вже друга атака реактивних дронів на Львів. Він також повідомив, що місто працює над посиленням захисту. Частину цієї роботи не можуть оприлюднювати, однак вона триває з урахуванням змін характеру загроз.

Раніше РБК-Україна писало, що зранку 13 жовтня російські безпілотники атакували Львів та Львівську область. Повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку Скнилова, Перемишлян і Винників. Внаслідок атаки виникли пожежі у кількох приватних будинках в області.

Попередня атака на Львів відбулася 10 жовтня. Тоді жителі міста також чули вибухи.

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ЛьвівЛьвівська областьАтака дронів