В результате атаки реактивных БПЛА на Львовщине разрушены частные дома (фото)

Что известно о разрушенном доме

По словам Садового, семья врача чудом осталась жива, но потеряла дом. Коллеги уже объединяются, чтобы поддержать семью, а город присоединится к помощи.

Как сообщили в Первом медицинском объединении Львова, удар произошел в ночь на 13 октября. Во время воздушной тревоги в Мурованом Львовского района упали обломки вражеского беспилотника. Из-за этого вспыхнул пожар, повредивший несколько жилых домов и автомобилей.

Разрушенные в результате атаки БпЛА дома во Львовской области (фото: Первое медицинское объединение Львова)

Юрий Магола, уролог Больницы Святого Пантелеймона, на момент удара находился дома. В результате попадания была снесена крыша, обрушились стены и перекрытие второго этажа. Дом стал непригодным для проживания, а огонь полностью уничтожил два автомобиля семьи.

Сам врач смог выбраться из горящего дома через окно. Он получил ожог руки, но серьезных травм не получил. Его жена и дети не пострадали, поскольку накануне мужчина увез их к родственникам.

Что известно об атаках на Львов

Городской голова отметил, что это уже вторая атака реактивных дронов на Львов. Он также сообщил, что город работает над усилением защиты. Часть этой работы не может быть обнародована, однако она продолжается с учетом изменений характера угроз.