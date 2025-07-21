Внаслідок атаки постраждали шість районів Києва, кількість поранених знову зросла, - КМВА

Внаслідок нічного обстрілу Києва постраждали шість районів міста. Станом на зараз відомо про сімох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Дарницький район

За слова Ткаченка, найбільше внаслідок обстрілу постраждав Дарницький район. Там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди.

Шевченківський район

Через атаку пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лукʼянівська".

Солом'янський район

Частково зруйновано адміністративну будівлю, спалахнули склади.

Інші райони

У Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах зафіксовані незначні пошкодження в основному через падіння уламків.

Постраждалі та загиблі

Наразі відомо про одного загиблого. Кількість поранених зросла до семи.

Обстріл України у ніч на 21 липня

Від початку повномасштабного вторгнення Росія систематично атакує українську територію, застосовуючи широкий арсенал озброєння: ракети різного класу, ударні безпілотники, артилерійські системи та керовані авіабомби (КАБи). Запуски дронів фіксують майже щоночі.

Не стала винятком і ніч проти 21 липня. Внаслідок чергової атаки зазнали ударів Київ, Івано-Франківськ і Харків. У столиці було пошкоджено наземну частину станції "Лук'янівська", у зв'язку з чим її тимчасово закрили.

Більше про ситуацію в Києві - у матеріалі РБК-Україна.