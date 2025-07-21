ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В результате атаки пострадали шесть районов Киева, количество раненых снова возросло, - КГВА

Понедельник 21 июля 2025 09:39
UA EN RU
В результате атаки пострадали шесть районов Киева, количество раненых снова возросло, - КГВА Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночного обстрела Киева пострадали шесть районов города. По состоянию на сейчас известно о семи раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Дарницкий район

По слова Ткаченко, больше всего в результате обстрела пострадал Дарницкий район. Там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые сооружения.

Шевченковский район

Из-за атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изуродованы квартиры. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Соломенский район

Частично разрушено административное здание, загорелись склады.

Другие районы

В Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах зафиксированы незначительные повреждения в основном из-за падения обломков.

Пострадавшие и погибшие

На данный момент известно об одном погибшем. Количество раненых возросло до семи.

Обстрел Украины в ночь на 21 июля

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически атакует украинскую территорию, применяя широкий арсенал вооружения: ракеты различного класса, ударные беспилотники, артиллерийские системы и управляемые авиабомбы (КАБы). Запуски дронов фиксируют почти каждую ночь.

Не стала исключением и ночь на 21 июля. В результате очередной атаки подверглись ударам Киев, Ивано-Франковск и Харьков. В столице была повреждена наземная часть станции "Лукьяновская", в связи с чем ее временно закрыли.

Больше о ситуации в Киеве - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Киев
Новости
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе