В результате атаки пострадали шесть районов Киева, количество раненых снова возросло, - КГВА

В результате ночного обстрела Киева пострадали шесть районов города. По состоянию на сейчас известно о семи раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Дарницкий район

По слова Ткаченко, больше всего в результате обстрела пострадал Дарницкий район. Там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые сооружения.

Шевченковский район

Из-за атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изуродованы квартиры. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Соломенский район

Частично разрушено административное здание, загорелись склады.

Другие районы

В Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах зафиксированы незначительные повреждения в основном из-за падения обломков.

Пострадавшие и погибшие

На данный момент известно об одном погибшем. Количество раненых возросло до семи.

Обстрел Украины в ночь на 21 июля

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически атакует украинскую территорию, применяя широкий арсенал вооружения: ракеты различного класса, ударные беспилотники, артиллерийские системы и управляемые авиабомбы (КАБы). Запуски дронов фиксируют почти каждую ночь.

Не стала исключением и ночь на 21 июля. В результате очередной атаки подверглись ударам Киев, Ивано-Франковск и Харьков. В столице была повреждена наземная часть станции "Лукьяновская", в связи с чем ее временно закрыли.

Больше о ситуации в Киеве - в материале РБК-Украина.