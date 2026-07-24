Внаслідок атаки на Київщину загинув працівник польської оборонної компанії, - ЗМІ

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що російська балістична ракета влучила у приватний спортивний комплекс на Київщині, а не в полігон ЗСУ.

Все що відомо про наслідки удару - читайте в матеріалі РБК-Україна.