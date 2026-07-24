В результате атаки на Киевщину погиб работник польской оборонной компании, - СМИ

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что российская баллистическая ракета попала в частный спортивный комплекс на Киевщине, а не в полигон ВСУ.

Все что известно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.