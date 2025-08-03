Неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Сочи: горит резервуар с топливом (фото, видео)

Неизвестные дроны массированно атаковали российский город Сочи. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в Адлерском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Атака началась около 2:15 ночи. По словам очевидцев, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, в Сочи и Адлере местные жители и туристы укрылись в подземных паркингах и бомбоубежищах.

Над городами вила сирена, а по громкоговорителю сообщалось об угрозе атаки дронами на территории Краснодарского края.

Всего в регионе было слышно более 20 взрывов.

Последствия атаки

Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, в результате обстрела беспилотниками, на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. На месте работают все экстренные службы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил поражение обломками беспилотника цистерны с нефтепродуктами в Адлерском районе, в результате чего произошло возгорание.

Спасатели уже ликвидируют последствия пожара. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники.

По данным оперативного штаба Кубани, на нефтебазе в Адлерском районе Сочи горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров.

Кроме того, на одной из улиц обломки дронов повредили 5 гаражей, спасатели также тушат загоревшийся магазин.

Предварительно, пострадавших нет.