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Внаслідок атаки дронів у Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку

Фото: внаслідок атаки дронів у Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Тетяна Степанова

У Київській області внаслідок нічної атаки ворожих дронів-камікадзе в одному з населених пунктів сталась пожежа у приватному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

"Цієї ночі під час нічного обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. ", - написав Нєбитов.

Пожежу оперативно ліквідували, обійшлося без постраждалих.

Як повідомили в МВС України, пожежа сталася у Бучанському районі.

 

Нічна атака дронів на Київ та область

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Київська областьатака дронівПожежаВійна Росії проти України