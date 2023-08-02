В результате атаки дронов в Киевской области вспыхнул пожар в частном доме

В Киевской области в результате ночной атаки вражеских дронов-камикадзе в одном из населенных пунктов произошел пожар в частном доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.
"Этой ночью во время ночного обстрела столичного региона загорелся частный дом в одной из общин области", - написал Небитов.
Пожар оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.
Ночная атака дронов на Киев и область
Сегодня ночью, 2 августа, российская оккупационная армия с помощью беспилотников атаковала Киев. В области фиксировали движение вражеских дронов. По целям работали силы ПВО. В столице были слышны звуки взрывов.
Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Киев.
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