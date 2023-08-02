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Масована атака дронів на Київ: сили ППО знищили всі повітряні цілі

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Київ, Середа 02 серпня 2023 05:25
Масована атака дронів на Київ: сили ППО знищили всі повітряні цілі Фото: ППО збила всі дрони, які летіли на Київ вночі 2 серпня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сили протиповітряної оборони України знищили всі "шахеди", якими Росія атакувала Київ сьогодні вночі, 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови КМВА Сергія Попка.

Зазначається, що групи безпілотників заходили у повітряний простір столиці України одночасно із кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 дронів типу Shahed, були виявлені та знищені.

Падіння уламків БПЛА у Києві

Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Атака дронів на Київ

Сьогодні вночі, 2 серпня Російська окупаційна армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. По цілях працювали сили ППО. У столиці було чутно звуки вибухів.

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