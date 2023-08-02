Масована атака дронів на Київ: сили ППО знищили всі повітряні цілі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови КМВА Сергія Попка.

Зазначається, що групи безпілотників заходили у повітряний простір столиці України одночасно із кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 дронів типу Shahed, були виявлені та знищені.

Падіння уламків БПЛА у Києві

Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Атака дронів на Київ

Сьогодні вночі, 2 серпня Російська окупаційна армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. По цілях працювали сили ППО. У столиці було чутно звуки вибухів.