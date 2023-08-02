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Нічна атака дронів на Київ: уламки БПЛА впали у кількох районах столиці

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Київ, Середа 02 серпня 2023 03:13
Нічна атака дронів на Київ: уламки БПЛА впали у кількох районах столиці Фото: зафіксовано падіння уламків БПЛА у Соломʼянському районі Києва (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська сьогодні вночі, 2 серпня атакували Київ безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Святошинському і Голосіївському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

Очільник столиці повідомив, що внаслідок падіння уламків у Солом’янському районі є пошкодження нежитлового приміщення, а у Святошинському районі горить дерево.

Падіння уламків у Святошинському і Солом'янському районах

У Київській міській військові адміністрації підтвердили, що внаслідок роботи сил протиповітряної оборони по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Солом'янському і Святошинському районах столиці. Зазначається, що на місці працюють екстрені служби.

"Дані щодо руйнувань і потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Зафіксовано пошкодження та загоряння

За даними очільника КМВА у Солом'янському та Святошинському районах зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень. Є загоряння. Інформації щодо потерпілих наразі немає.

Вибух у Голосіївському районі

Мер Києва заявив, що есктрені служби отримали повідомлення про вибух у Голосіївському районі столиці. Інформація уточнюється.

Пізніше, Віталій Кличко повідомив, що інформація про вибух у Голосіївському районі не підтвердилася.

За даними КМВА, частини дрона впали на дитячий майданчик у Голосіївському районі, а в ішому місці у тому ж районі сталося загоряння нежитлового приміщення. На місцях працюють підрозділи ДСНС.

Внаслідок атаки дронів на Київ постраждалих немає

Очільник столиці зазначив, що внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення. У Святошинському було загоряння дерева. Жертв і потерпілих у столиції немає.

Сили ППО збили всі повітряні цілі

Як повідомив керівник КМВА Сергій Попко, Росія масовано атакувала Київ "шахедами". Безпілотники заходили в повітряний простір столиці одночасно із кількох напрямків. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 дронів, були виявлені та знищені.

Вибухи в Києві та області

Сьогодні вночі, 2 серпня У Київській області зафіксували рух ворожих дронів. По ворожих цілях працювали сили ППО. У Києві було чутно звуки вибухів.

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