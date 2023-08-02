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Внаслідок атаки дронів у Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку

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Київська область, Середа 02 серпня 2023 09:03
Внаслідок атаки дронів у Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку Фото: внаслідок атаки дронів у Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Тетяна Степанова

У Київській області внаслідок нічної атаки ворожих дронів-камікадзе в одному з населених пунктів сталась пожежа у приватному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

"Цієї ночі під час нічного обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. ", - написав Нєбитов.

Пожежу оперативно ліквідували, обійшлося без постраждалих.

Як повідомили в МВС України, пожежа сталася у Бучанському районі.

Нічна атака дронів на Київ та область

Сьогодні вночі, 2 серпня, російська окупаційна армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. По цілях працювали сили ППО. У столиці було чутно звуки вибухів.

Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Сили протиповітряної оборони України знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала Київ.

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Київська область атака дронів Пожежа Війна Росії проти України
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