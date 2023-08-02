Внаслідок атаки дронів у Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку
У Київській області внаслідок нічної атаки ворожих дронів-камікадзе в одному з населених пунктів сталась пожежа у приватному будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.
"Цієї ночі під час нічного обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. ", - написав Нєбитов.
Пожежу оперативно ліквідували, обійшлося без постраждалих.
Як повідомили в МВС України, пожежа сталася у Бучанському районі.
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