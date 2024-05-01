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Внаслідок атаки безпілотника загорівся Рязанський НПЗ, - соцмережі

Фото: безпілотник атакував Рязанський НПЗ, виникла пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вночі безпілотник атакував Рязанську область, через влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що на території підприємства прогриміли два вибухи і спалахнула сильна пожежа.

Рязанський нафтопереробний завод - підприємство НК "Роснефти", розташований за 460 км від України. Більшість продуктів нафтопереробки направляються на експорт.

Загальний звіт по атаці

Міноборони РФ повідомило про знищення і перехоплення черговими засобами ППО минулої ночі шести безпілотних літальних апаратів, з яких:

  • три над територією Воронезької області;
  • один над територією Рязанської області;
  • один над територією Бєлгородської області;
  • один над територією Курської області.

Атаки дронів на РФ

Останніми місяцями у різних куточках Росії постійно трапляються загадкові пожежі, вибухи та диверсії. Крім того, російські міста й регіони постійно атакують ударні безпілотники, виводячи з ладу нафтопереробні заводи.

Раніше цієї ночі про атаку безпілотного літального апарата повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков. Також вночі прогриміли вибухи у Ростові-на-Дону та Воронежі.

27 квітня українські силовики атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ. Внаслідок ударів перестав працювати Словʼянський нафтопереробний завод.

Внаслідок регулярних ударів по НПЗ, у Росії виник дефіцит пального, а також зросли ціни на бензин і дизель.

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НПЗ