В результате атаки беспилотника загорелся Рязанский НПЗ, - соцсети

Атаки дронов на РФ

В последние месяцы в разных уголках России постоянно случаются загадочные пожары, взрывы и диверсии. Кроме того, российские города и регионы постоянно атакуют ударные беспилотники, выводя из строя нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее этой ночью об атаке беспилотного летательного аппарата сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Также ночью прогремели взрывы в Ростове-на-Дону и Воронеже.

27 апреля украинские силовики атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае РФ. В результате ударов перестал работать Славянский нефтеперерабатывающий завод.

Вследствие регулярных ударов по НПЗ, в России возник дефицит топлива, а также выросли цены на бензин и дизель.

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