В мережі повідомляють про вибухи в Ростові та Воронежі

У Російській Федерації в ніч проти 1 травня сталися вибухи в Ростові-на-Дону та у Воронежі. Представники місцевої влади в останньому населеному пункті говорили про загрозу атак із використанням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Воронезької області Олександра Гусєва та російські пабліки.

Вибух в районі Воронежа пролунав приблизно о 02:20 за місцевим часом.

Незадовго до цього очільник Воронезької області заявив, що на території регіону "оголошено небезпеку атаки БПЛА".

"Прошу зберігати спокій. Сили ППО напоготові", - розповів чиновник. Слідкуйте за подальшими сповіщеннями від уряду області чи від МНС Росії.

Інформацію про нічну "бавовну" у місті також передає російське видання Astra.

"Мешканці Воронежа повідомляють про вибухи", - зазначається у публікації.

Пізніше губернатор заявив про збиття безпілотника літакового типу.

За його словами, дрон був "виявлений та збитий" черговими силами ППО та засобами РЕБ у Воронезькій області, і що попередньо постраждалих та руйнувань на землі немає.

Між тим у Telegram-каналі "Новини Ростова-на-Дону" писали про вибухи, що було чути в районі населеного пункту.

"Місцеві жителі повідомляють, що на Північному та Воєнведі чули гучний хлопок. Офіційна інформація не надходила", - йдеться в публікації.

Вибухи та "атаки дронів" у РФ

Нагадаємо, на території Росії останнім часом у різних областях все частіше стаються різноманітні вибухи, пожежі, лунають заяви місцевої влади про "атаки дронів".

Так, наприклад, у ніч проти 27 квітня у мережі писали про атаку на військовий аеродром у РФ на Кубані, внаслідок чого там могли бути пошкоджені літаки.

Між тим, за даними джерел РБК-Україна, українські захисники атакували військовий аеродром та два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ. РосЗМІ також писали, що Словʼянський нафтопереробний завод, який був атакований дронами 27 квітня, був змушений припинити роботу.

Пізніше, 28 квітня, у РФ заявили про атаку дронів у Брянській області та роботу ППО.