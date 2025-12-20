Внаслідок атак РФ є знеструмлення в чотирьох областях, - Міненерго

Як повідомили у Міненерго, внаслідок російських атак на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. Постраждалих немає.

Як зазначили у відомстві, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх областях продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.