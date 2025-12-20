UA

Внаслідок атак РФ є знеструмлення в чотирьох областях, - Міненерго

Фото: внаслідок атак РФ є знеструмлення в чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч з 19 на 20 грудня росіяни атакували об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Як повідомили у Міненерго, внаслідок російських атак на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.  

Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. Постраждалих немає.

Як зазначили у відомстві, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх областях продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Обстріли енергетики

Нагадаємо, російські війська в ніч на 20 грудня атакували дронами критичну інфраструктуру у Миколаївській області. Без світла залишилися три райони.

Вчора, 19 грудня, через нічні удари російської армії по енергетичних об'єктах України були зафіксовані знеструмлення у кількох областях на півночі, півдні та сході України.

