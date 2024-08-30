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ВМС ЗСУ фіксують ворожий носій "Калібрів" у Чорному морі

Фото: РФ тримає у Чорному морі корабель із "Калібрами" (скріншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

Сьогодні вранці, 30 серпня, в акваторії Чорного моря був зафіксований один російський військовий корабель. Це судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

Військові зазначили, що цей корабель може завдати ракетний удар загальним залпом до чотирьох "Калібрів".

Натомість станом на шосту годину ранку у п'ятницю в Азовському морі корабельне угруповання ворога не спостерігалася.

Крім того, розповіли в українських ВМС, в Середземному морі були помічені три кораблі противника, один з яких є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 крилатих ракет.

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря -9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 11 суден, з яких жодне не рухалось з протоки Босфор.

 Військові додали, що РФ традиційно порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), та продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, вчора в акваторії Чорного та Азовського морів фіксувалася аналогічна картина - РФ вивела на бойове чергування лише один ракетоносій із 4-ми "Калібрами" на борту.

Також варто зазначити, що після масованого комбінованого удару на початку цього тижня, під час якого російські кораблі випустили 28 ракет типу "Калібр" по Україні, і які усі були збиті засобами ППО ЗСУ, в Чорному морі триває присутність ракетоносіїв противника.

При цьому раніше, 22 серпня, речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук пояснив, чому російський флот не ризикував виходити в Чорне та Азовське моря.

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