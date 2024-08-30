ВМС ЗСУ фіксують ворожий носій "Калібрів" у Чорному морі

Військові зазначили, що цей корабель може завдати ракетний удар загальним залпом до чотирьох "Калібрів".

Натомість станом на шосту годину ранку у п'ятницю в Азовському морі корабельне угруповання ворога не спостерігалася.

Крім того, розповіли в українських ВМС, в Середземному морі були помічені три кораблі противника, один з яких є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 крилатих ракет.

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря -9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 11 суден, з яких жодне не рухалось з протоки Босфор.

Військові додали, що РФ традиційно порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), та продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS).