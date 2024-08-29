Росіяни вивели носій "Калібрів" у Чорне море: у ЗСУ розповіли про можливий залп ракет
У Чорному морі сьогодні вранці, 29 серпня, був помічений російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Це судно країна-агресор вивела до акваторії на бойове чергування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.
Військові уточнили, що через це з боку Чорного моря можливий загальний залп до 4 ракет.
Натомість в Азовському морі російські кораблі відсутні.
А от в Середземному морі фіксуються три ворожі кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.
У ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
- до Азовського моря - 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали в українських ВМС.
Нагадаємо, під час неодавнього масованого комбінованого обстрілу 26 серпня РФ для таки, зокрема, застосувала корабельне угруповання у Чорному морі у складі чотирьох одиниць. Так, ворожі судна випустили 28 ракет типу "Калібр", які усі були збиті ППО ЗСУ.
Після цього у Чорному морі також фіксувалися російські ракетоносії.
До слова, вдень 26 серпня Defense Express писало, що російський ракетний корабель "Амур", який може запускати "Калібри", був введений у стрій Каспійської флотилії ВМФ РФ. Раніше це судно фіксували в акваторії Чорного моря.
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