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Росіяни вивели носій "Калібрів" у Чорне море: у ЗСУ розповіли про можливий залп ракет

Четвер 29 серпня 2024 07:23
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Росіяни вивели носій "Калібрів" у Чорне море: у ЗСУ розповіли про можливий залп ракет Фото: РФ вивела у Чорне море носій крилатих ракет "Калібр" (скрін з відео YouTube)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі сьогодні вранці, 29 серпня, був помічений російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Це судно країна-агресор вивела до акваторії на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що через це з боку Чорного моря можливий загальний залп до 4 ракет.

Натомість в Азовському морі російські кораблі відсутні.

А от в Середземному морі фіксуються три ворожі кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

У ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

Росіяни вивели носій &quot;Калібрів&quot; у Чорне море: у ЗСУ розповіли про можливий залп ракет

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали в українських ВМС.

Нагадаємо, під час неодавнього масованого комбінованого обстрілу 26 серпня РФ для таки, зокрема, застосувала корабельне угруповання у Чорному морі у складі чотирьох одиниць. Так, ворожі судна випустили 28 ракет типу "Калібр", які усі були збиті ППО ЗСУ.

Після цього у Чорному морі також фіксувалися російські ракетоносії.

До слова, вдень 26 серпня Defense Express писало, що російський ракетний корабель "Амур", який може запускати "Калібри", був введений у стрій Каспійської флотилії ВМФ РФ. Раніше це судно фіксували в акваторії Чорного моря.

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Черное море Азовское море ВМС України
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