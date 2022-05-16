ВМС ЗСУ показали, як знешкоджували морські ворожі якірні міни в Одеській області
Фахівці підривної команди Військово-Морських Сил ЗСУ знищили дві російські морські міни, які напередодні були винесені на узбережжя Чорного моря біля Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.
Ці морські якірні міни російських окупантів винесло штормовою погодою впритул до узбережжя недалеко від пляжу в Одеській області
Військові підривники 15 травня вилучили небезпечні "морські дари", віднесли в безпечне місце і там знешкодили методом підриву.
Також було опубліковано відео та фото, як морські піротехніки знешкоджували міни.
"На Одещині 2 морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил вилучено і знешкоджено", - йдеться в повідомленні.
Підривники МВС ЗСУ знешкодили 2 ворожі морські міни в Одеській області (фото: facebook.com/okPivden)
Нагадаємо, раніше одеситів вранці 15 травня попереджали про знищення морських мін 15 травня, які прибило до узбережжя біля одного з пляжів області.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області на пляжах з'явилися протипіхотні міни. Цивільним заборонили ходити по піску. Також небезпечно зараз гуляти одеськими пляжами, купатися в Чорному морі, оскільки російські окупанти продовжують розміщувати морські міни.
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