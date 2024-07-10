У ВМС відповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях

Проте в Азовському морі помітили три інші ворожі кораблі. Однак, вони не несуть ракетну небезпеку для України.

Водночас два носія крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет помітити в Середземному морі.

Також військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: