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У ВМС відповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 10 липня, в Чорному й Азовському морях не зафіксовано жодного носія ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Проте в Азовському морі помітили три інші ворожі кораблі. Однак, вони не несуть ракетну небезпеку для України.

Водночас два носія крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет помітити в Середземному морі.

Також військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, що в рамках саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив, що нові системи ППО Patriot допоможуть відбиватися від атак РФ, але їх буде недостатньо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський повідомив, скільки Україні потрібно літаків F-16, щоб створити РФ ефективну конкуренцію у небі.

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