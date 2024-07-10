В ВМС ответили, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях

Однако в Азовском море заметили три других вражеских корабля. Однако они не несут ракетной опасности для Украины.

В то же время два носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет заметили в Средиземном море.

Также военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: