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Зеленський: нові Patriot допоможуть, але їх недостатньо

Середа 10 липня 2024 04:35
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Зеленський: нові Patriot допоможуть, але їх недостатньо Фото: президент України Володимир Зеленський (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Володимир Зеленський подякував США за нові системи Patriot, але сказав, що їх недостатньо, що продемонструвала остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання в Інституті Рональда Рейгана, повідомляє РБК-Україна.

"Дякуємо за це рішення по додаткових системах Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо", - сказав Зеленський, навівши як приклад останню атаку Росії на Київ, "який, здається, був добре захищений".

Він зауважив, що росіяни використовують різні типи нового озброєння. "Ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше ніж один тип", - сказав президент.

Нагадаємо, союзники по НАТО нададуть Україні п’ять додаткових систем Patriot, систему SAMP-T, а також десятки тактичних систем протиповітряної оборони.

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ППО Війна Росії проти України Володимир Зеленський
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Зеленський: нові Patriot допоможуть, але їх недостатньо
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