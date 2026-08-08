ВМС України знищили російські об'єкти на буровій установці "Сиваш" (відео)

Установка розміщена на Голіцинському газоконденсатному родовищі в акваторії Чорного моря.

Встановлене на буровій установці обладнання росіяни використовували для управління ударними дронами для наведення та корегування ударів по південних містах України.

Завдяки засобам розвідки росіяни виявляли рух українських дронів та БЕК.

Також на установці базувалися елітні підрозділи спецпризначення РФ та розміщувалося озброєння, зокрема переносні ракетні комплекси та інша техніка, для протидії українським дронам і безекіпажним катерам.