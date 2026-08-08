ВМС Украины уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш" (видео)

Военно-морские силы ВСУ уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
Установка расположена на Голицынском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.
Установленное на буровой установке оборудование россияне использовали для управления ударными дронами для наведения и корректировки ударов по южным городам Украины.
Благодаря средствам разведки россияне обнаруживали движение украинских дронов и БЭК.
Также на установке базировались элитные подразделения спецназначения РФ и размещалось вооружение, в том числе переносные ракетные комплексы и другая техника, для противодействия украинским дронам и безэкипажным катерам.
Напомним, украинские дроны ночью 8 августа поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Сызранский НПЗ в Самарской области.
Также дроны СБС за неделю поразили еще 12 судов "теневого флота" России в Черном и Азовском морях.