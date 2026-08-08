RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВМС Украины уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш" (видео)

11:40 08.08.2026 Сб
1 мин
Почему они важны для врага?
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВМС Украины уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш" (Getty Images)

Военно-морские силы ВСУ уничтожили российские объекты на буровой установке "Сиваш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Установка расположена на Голицынском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.

Установленное на буровой установке оборудование россияне использовали для управления ударными дронами для наведения и корректировки ударов по южным городам Украины.

Благодаря средствам разведки россияне обнаруживали движение украинских дронов и БЭК.

Также на установке базировались элитные подразделения спецназначения РФ и размещалось вооружение, в том числе переносные ракетные комплексы и другая техника, для противодействия украинским дронам и безэкипажным катерам.

Напомним, украинские дроны ночью 8 августа поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Сызранский НПЗ в Самарской области.

Также дроны СБС за неделю поразили еще 12 судов "теневого флота" России в Черном и Азовском морях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВМС УкраиныВойна в Украине