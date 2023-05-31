У ВМС України розповіли подробиці знищення суден РФ

З початку вторгнення Україна знищила 18 російських суден. Серед них великий десантний корабель, а також катери типу "Серна" і "Раптер".

Про це сказав командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

За його словами, до знищення цих кораблів долучались ВМС, Сухопутні війська та інші підрозділи Сил оборони України.

"Це один великий десантний корабель, який був затоплений у Бердянську Сухопутними військами, 2 кораблі пошкоджено, вони досі знаходяться в ремонті", - розповів він.

Як додав віце-адмірал, ВМС знищено 1 десантний катер типу "Серна" і кілька десантних катерів типу "Раптер", які використовували для операцій із захоплення острова Зміїний. Решта кораблів зараз знаходяться в портах, підконтрольних РФ.

НП з десантним кораблем у Бердянську

24 березня 2022 року у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталося одразу кілька вибухів та почалася масштабна пожежа. Пізніше стало відомо, що ЗСУ вдалося знищити у Бердянську великий десантний корабель окупантів. Він доставляв військову техніку для російських військ.

Затоплення крейсера "Москва"

13 квітня 2022 року українські військові завдали удару крилатими ракетами "Нептун". Для цього було використано дві ракети комплексу. За інформацією РНБО, з екіпажу "Москви" було всього врятовано лише 58 людей. А повідомленню про нібито пожежу на кораблі російське телебачення присвятило у випуску новин лише 28 секунд. При цьому загибель було визнано лише одного моряка, ще 27 вважаються зниклими безвісти.