ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ВМС України розповіли подробиці знищення суден РФ

Новость на русском →
Україна, Середа 31 травня 2023 12:43
У ВМС України розповіли подробиці знищення суден РФ Фото: у ВМС України розповіли подробиці знищення суден РФ (t me nexta live)
Автор: Наталія Гурковська

З початку вторгнення Україна знищила 18 російських суден. Серед них великий десантний корабель, а також катери типу "Серна" і "Раптер".

Про це сказав командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

За його словами, до знищення цих кораблів долучались ВМС, Сухопутні війська та інші підрозділи Сил оборони України.

"Це один великий десантний корабель, який був затоплений у Бердянську Сухопутними військами, 2 кораблі пошкоджено, вони досі знаходяться в ремонті", - розповів він.

Як додав віце-адмірал, ВМС знищено 1 десантний катер типу "Серна" і кілька десантних катерів типу "Раптер", які використовували для операцій із захоплення острова Зміїний. Решта кораблів зараз знаходяться в портах, підконтрольних РФ.

НП з десантним кораблем у Бердянську

24 березня 2022 року у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталося одразу кілька вибухів та почалася масштабна пожежа. Пізніше стало відомо, що ЗСУ вдалося знищити у Бердянську великий десантний корабель окупантів. Він доставляв військову техніку для російських військ.

Затоплення крейсера "Москва"

13 квітня 2022 року українські військові завдали удару крилатими ракетами "Нептун". Для цього було використано дві ракети комплексу. За інформацією РНБО, з екіпажу "Москви" було всього врятовано лише 58 людей. А повідомленню про нібито пожежу на кораблі російське телебачення присвятило у випуску новин лише 28 секунд. При цьому загибель було визнано лише одного моряка, ще 27 вважаються зниклими безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу
Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють