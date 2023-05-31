В ВМС Украины рассказали подробности уничтожения суден РФ

С начала вторжения Украина уничтожила 18 российских судов. Среди них большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".

Об этом сказал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.

По его словам, к уничтожению этих кораблей присоединялись ВМС, Сухопутные войска и другие подразделения Сил обороны Украины.

"Это один большой десантный корабль, который был затоплен в Бердянске Сухопутными войсками, 2 корабля повреждены, они до сих пор находятся в ремонте", - рассказал он.

Как добавил вице-адмирал, ВМС уничтожен 1 десантный катер типа "Серна" и несколько десантных катеров типа "Раптер", которые использовались для операций по захвату острова Змеиный. Остальные корабли сейчас находятся в портах, подконтрольных РФ.

ЧП с десантным кораблем в Бердянске

24 марта 2022 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошло сразу несколько взрывов и начался масштабный пожар. Позже стало известно, что ВСУ удалось уничтожить в Бердянске большой десантный корабль оккупантов. Он доставлял военную технику для российских войск.

Затопление крейсера "Москва"

13 апреля 2022 года украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун". Для этого были использованы две ракеты комплекса. По информации СНБО, из экипажа "Москвы" было всего спасено только 58 человек. А сообщению о якобы пожаре на корабле российское телевидение посвятило в выпуске новостей всего 28 секунд. При этом гибель была признана только одного моряка, еще 27 считаются пропавшими без вести.