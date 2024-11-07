У ВМС України пояснили, як росіяни використовують Каспійське море

Росіяни використовують акваторію Каспійського моря для ударів зі стратегічної авіації. Носії "Калібрів" там також є, але звідти ці ракети не запускають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Так, в Каспійському морі так само є ракетоносії, які можуть запускати ракети "Калібр", але Каспійське море росіяни частіше використовують для завдання ударів саме з повітря. Вони заходять в цю акваторію спеціально і звідки у них пускові рубежі для того, щоб обстрілювати Україну", - сказав він.
За його словами, вони роблять вони це найімовірніше за все, щоб унеможливити у разі нештатного сходження старих ракет втрати серед власного цивільного населення.
Як зазначив спікер, акваторія Каспійського моря - є однією з п'яти локацій, де базується ВМФ РФ. Загалом вважається, що у них є чотири флоти і флотилія.
"Для нас цей басейн важливий тим, що Азово-Чорноморський регіон має з'єднання з Каспієм через Волгодонський канал. І були факти коли перекидали і туди, і назад деякі одиниці", - додав Плетенчук.
Нагадаємо, 6 листопада дрони атакували російське місто Каспійськ у Дагестані. Під ударом був порт, який вважається головним пунктом базування Каспійської флотилії ВМФ РФ. На одному з причалів зафіксували займання, усі кораблі покинули гавань, окрім пошкодженого.
Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що удари України по штабу Чорноморського флоту та інших об'єктах продемонстрували вразливість кримських об'єктів. Тому наразі Росія не планує повноцінне повернення свого флоту до Криму.