У ВМС України пояснили, як росіяни використовують Каспійське море

"Так, в Каспійському морі так само є ракетоносії, які можуть запускати ракети "Калібр", але Каспійське море росіяни частіше використовують для завдання ударів саме з повітря. Вони заходять в цю акваторію спеціально і звідки у них пускові рубежі для того, щоб обстрілювати Україну", - сказав він.

За його словами, вони роблять вони це найімовірніше за все, щоб унеможливити у разі нештатного сходження старих ракет втрати серед власного цивільного населення.

Як зазначив спікер, акваторія Каспійського моря - є однією з п'яти локацій, де базується ВМФ РФ. Загалом вважається, що у них є чотири флоти і флотилія.

"Для нас цей басейн важливий тим, що Азово-Чорноморський регіон має з'єднання з Каспієм через Волгодонський канал. І були факти коли перекидали і туди, і назад деякі одиниці", - додав Плетенчук.