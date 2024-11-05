Чорноморський флот РФ тримається подалі від Криму: Плетенчук пояснив причину

Удари України по штабу Чорноморського флоту та інших об'єктах продемонстрували вразливість кримських об'єктів. Тому наразі Росія не планує повноцінне повернення свого флоту до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається сталою. Росіяни тримають свій корабельний склад подалі від українських Сил оборони, однак використовують свою авіацію для патрулювання західного і південного узбережжя Криму.

"Ворог продовжує подалі триматися від Азовського моря, і фактично весь час його корабельний склад, який можна назвати боєздатним, залишається в пункті базування в Новоросійську", - розповів Плетенчук.

Він додав, що на охороні цього пункту в морі росіяни тримають підводний човен, який є носієм крилатих ракет, проте це станом на зараз не той функціонал, який для нього є основним - запуск ракет. Зараз він використовується для того, щоб охороняти місця, де перебуває решта кораблів.

Водночас, за словами речника, в повітрі працює російська авіація і надалі веде розвідку й патрулювання.

"Намагаються в такий спосіб охороняти акваторію, яка прилягає до тимчасово окупованого Криму. Найбільш активні вони на західному узбережжі та на південному", - зазначив він.

Плетенчук також відповів на питання, чи відновлюють окупанти командні пункти на території Криму, аби повернути туди Чорноморський флот РФ, про що раніше писали в мережі..

"Давайте згадаємо удар по пункту управління Чорноморського флоту, по штабу Чорноморського флоту. Тому якщо ця інформація підтвердиться офіційно, це буде виглядати трохи дивно. Але це не обов'язково має бути пов'язано з якимись планами щодо можливого повернення в Крим. Наразі ніщо не каже про те, що у росіян з'являється хоча б якась на це надія", - зазначив речник ВМС.