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В ВМС Украины пояснили, как россияне используют Каспийское море

Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com.Taclbery)
Автор: Александр Белоус

Россияне используют акваторию Каспийского моря для ударов со стратегической авиации. Носители "Калибров" там тоже есть, но оттуда эти ракеты не запускают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Да, в Каспийском море также есть ракетоносители, которые могут запускать ракеты "Калибр", но Каспийское море россияне чаще используют для нанесения ударов именно с воздуха. Они заходят в эту акваторию специально и откуда у них пусковые рубежи для того, чтобы обстреливать Украину ", – сказал он.

По его словам, они делают они это вероятнее всего, чтобы сделать невозможным в случае нештатного схождения старых ракет потери среди собственного гражданского населения.

Как отметил спикер, акватория Каспийского моря является одной из пяти локаций, где базируется ВМФ РФ. В целом считается, что у них есть четыре флота и флотилия.

"Для нас этот бассейн важен тем, что Азово-Черноморский регион имеет соединение с Каспием через Волгодонский канал. И были факты, когда перебрасывания и туда, и обратно некоторых единиц", - добавил Плетенчук.

Напомним, 6 ноября дроны атаковали российский город Каспийск в Дагестане. Под ударом находился порт, который считается главным пунктом базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ. На одном из причалов зафиксировали возгорание, все корабли покинули гавань, кроме поврежденного.

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что удары Украины по штабу Черноморского флота и другим объектам продемонстрировали уязвимость крымских объектов. Поэтому Россия не планирует полноценный возврат своего флота в Крым.

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Каспийское мореВМС Украины