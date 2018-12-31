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ВМС Украины наращивают группировку на Азовском море

Новости » Политика    31.12.2018 - 15:22
ВМС Украины наращивают группировку на Азовском море
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Такие меры будут осуществлены в ответ на агрессию РФ

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины системно наращивают группировки на Азовском море в ответ на агрессивные действия России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего ВМС ВСУ Игоря Воронченка в новогоднем поздравлении в Facebook.

Воронченко напомнил, что 25 ноября Россия совершила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Он отметил, что это событие "всколыхнуло весь мир и объединило в борьбе со страной-агрессором".

"Повышенные боевые возможности морского, берегового и воздушного компонентов национального флота, продолжено совершенствование системы базирования. В ответ на агрессивные действия РФ мы развернули силы и системно наращиваем группировки на Азове", - написал командующий ВМС ВСУ.

Воронченко также отметил, что в 2019 году ВМС ВСУ продолжат приведение организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получат новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения.

ВМС Украины наращивают группировку на Азовском море

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. Все 24 захваченные украинские моряки признали себя военнопленными.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, инцидент в Керченском проливе стал для украинцев одним из главных событий 2018 года.

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